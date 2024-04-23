Ege rüzgarı

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bu sezon Play-Off'a adeta damga vurdu. Ege takımlarının büyük bir kısmı gösterdikleri performansla alkış toplarken, 18 takımdan 8'i liglerinde Play-Off oynamaya hak kazandı ve bir üst lige göz kırptı.

İKİ İZMİRLİ BİRİNCİ LİG YOLUNDA

2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK geride kalan 36 haftada topladığı 61 puanla 5. sırada yer alarak bitime iki hafta kala Play-Off oynamayı garantilerken; Beyaz Grup'ta ise ilk 6 içindeki yerini haftalar öncesinden garantileyen Bucaspor 1928 haftayı 69 puanla üçüncü sırada tamamladı. 3. Lig'de ise 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye profesyonel liglerinin namağlup tek takımı Aliağa FK ikinci sıradaki yerini uzun zaman önce garanti altına alırken, aynı grupta Ayvalıkgücü Belediyespor iki hafta önce Play-Off'a adını kesin olarak yazdırdı. 2. Grup'ta ise Karşıyaka, Turgutluspor ve Efeler 09 SFK ilk 6 biletini kaptı.

BORNOVA'DAN İLK SEZONUNDA TARİHİ BAŞARI

3. Grup'ta profesyonel liglerde ilk kez boy gösteren Bornova 1877 çok önemli bir başarıya imza atarak Play-Off'a kaldı. Aynı grupta son haftaya 6. basamakta giren Kuşadasıspor'un kaderi ise son hafta bir alt basamağındaki Ağrı 1970 ile oynayacağı maçın ardından belli olacak. Aydın temsilcisi üç puan ve +5 averaj avantajıyla çıkacağı karşılaşmada alacağı sonuca göre Play- Off biletini kazanacak.