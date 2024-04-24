Altay’da Onur kayıp

Trendyol 1'inci Lig'de son maçlarını oynamaya hazırlanan Altay'da genç kanat oyuncusu Onur Efe son haftalarda formaya hasret kaldı. Transfer yasağının sürdüğü siyah-beyazlı kulüpte bu sezon 25 maçta süre alıp 14 kez ilk 11'de şans bulan Onur, sakatlığı olmamasına rağmen son 2 karşılaşmada kadroya alınmadı. Skora katkı sağlayamayan 22 yaşındaki futbolcu son olarak iç sahada 6-0 kaybedilen Bandırmaspor karşılaşmasında 11'de sahaya çıkıp 33'üncü dakikada oyundan alınmıştı. Bir sonraki hafta Eyüpspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren Onur, üst üste oynanan Çorum FK ve Manisa FK müsabakalarında ise kadroda yer bulamadı.