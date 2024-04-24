  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kuşadasıspor kritik virajda

Kuşadasıspor kritik virajda

HABER MERKEZİ
Kuşadasıspor kritik virajda
TFF 3. Lig 3. Grup'ta topladığı 42 puanla Play-Off hattında 6. sırada bulunan Kuşadasıspor son hafta kader maçına çıkacak. Aydın temsilcisi, sezonun son mücadelesinde bir alt basamağında 39 puanla 7. sıradaki Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak. Play- Off oynamayı hala garantileyemeyen siyah-beyazlılar, kritik randevuda alacağı sonuçla kaderini çizecek. Rakibinin 5 averaj önünde olan Kuşadasıspor, rakibine yenilse de Play-Off'a kalacak. Siyah-beyazlılar ancak rakibine en az 6 farklı yenilirse Play-Off'u kaçıracak. Ada temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Ağrı ekibi ile 2-2 berabere kalmıştı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA