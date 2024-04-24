Kuşadasıspor kritik virajda

TFF 3. Lig 3. Grup'ta topladığı 42 puanla Play-Off hattında 6. sırada bulunan Kuşadasıspor son hafta kader maçına çıkacak. Aydın temsilcisi, sezonun son mücadelesinde bir alt basamağında 39 puanla 7. sıradaki Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak. Play- Off oynamayı hala garantileyemeyen siyah-beyazlılar, kritik randevuda alacağı sonuçla kaderini çizecek. Rakibinin 5 averaj önünde olan Kuşadasıspor, rakibine yenilse de Play-Off'a kalacak. Siyah-beyazlılar ancak rakibine en az 6 farklı yenilirse Play-Off'u kaçıracak. Ada temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Ağrı ekibi ile 2-2 berabere kalmıştı.