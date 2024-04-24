Taha’ya Avrupa takibi

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig için son 1 maçı kalan Göztepe'nin yıldız isimi Taha Altıkardeş'e Avrupa'dan talipler var. Sezon başında Trabzonspor'un Southampton'dan Orsic karşılığında bonservis bedeliyle ücretsiz bir şekilde Göztepe'ye verdiği Altıkardeş, bu sezon gösterdiği performans ile dünya devlerinin transfer listesine girdi. Bu sezon 29 maça çıkan ve savunmada rakiplerine adeta duvar ören 20 yaşındaki stoper, Anderlecht ve Olympique Lyon'un kancasına takıldı. Taha, 3 gol atarak takımına da önemli bir katkı sundu.

SEZON SONU BEKLENİYOR

İKİ kulübün gelecek vadeden genç oyuncu için adeta birbiriyle kapıştığı öğrenilirken, genç stoperin şu anda şampiyonluğa odaklandığı ve sezon tamamlandıktan sonra teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek oyuncunun kulüplerin yönetimleriyle masaya oturarak tekliflerini dinleyeceği ve değerlendireceği kaydedildi.

Profesyonel kariyerine Bursaspor'da başlayan Taha Altıkardeş, Bursa ekibinde çıktığı 29 maçta gösterdiği performans ile Trabzonspor'a transfer olmuştu.

GÖZ-GÖZ EVİNDE TARİH YAZACAK

Pazar günü evinde G.Birliği ile Süper Lig için karşı karşıya gelecek Göztepe hazırlıklarını sürdürürken, Gürsel Aksel Stadı ise tarihi günlerinden birini yaşayacak. G.Birliği'ni yenmesi halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig biletini resmen cebine koyacak ekibin stadı tamamen dolu olacak. 26 Ocak 2020 tarihinde Göztepe'nin Beşiktaş ile oynadığı maçla açılan Gürsel Aksel Stadı, ilk kez İzmir ekibinin şampiyonluğuna şahit olacak.