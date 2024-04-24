Turgutluspor’dan Elazığ’a sert yanıt

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluğun belirleneceği son maçta Turgutluspor, cumartesi evinde 57 puanlı lider Batman Petrol ile karşılaşacak. Şampiyonun belirleneceği son maçta ikinci sırada yer alan 55 puanlı Elazığspor'dan maç öncesinde, "Gözümüz de kulağımız da cumartesi günü Turgutlu'da olacak." ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşımın ardından Turgutlu cephesinden sert bir açıklama geldi. Turgutluspor kulüp başkanı Gökhan Akın açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Elazığspor Kulübü'nün kulübümüzü hedef göstermesi, ne spor ahlakına nede şanlı kulübümüzün tarihine yakışır. 'Gelen duyumların çok çirkin olduğu camiamızı derinden üzmüştür.' lafının boşta kalmaması ve bu açıklamanın altının doldurulması için duyumlarını gerek bizlerle gerekse spor kamuoyu ile paylaşmalarını rica ediyoruz. Aksi takdirde, kulübümüz üzerinden kendi başarısızlıklarını kulübümüzü ön plana atarak örtbas etmeye çalıştıkları düşüncesi hakim olacaktır."