Altınordu’da Devrim parladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligde kalmayı garantileyen Altınordu'da Devrim Taşkaya gösterdiği performansla parladı. Kırmızı-lacivertlilerin sezon başında Karacabey Belediyespor'dan renklerine bağladığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu istikrarı ve skor katkısıyla adeta takımının dinamosu oldu. Bu sezon 28 karşılaşmanın 27'sinde ilk 11'de forma giyen deneyimli futbolcu, 33 maça ilk 11'de çıkan kaptan Metehan Yılmaz ve 31 maçta teknik direktör Atilla Küçüktaka'nın ilk tercihi olan Hasan Berta Kayalı'nın ardından en fazla forma giyen üçüncü isim olmayı başardı. Devrim, hücumdaki katkısıyla da büyük alkış toplarken, rakip ağlara gönderdiği 8 gol ile Altınordu'nun en skorer ismi olarak dikkatleri çekti.