Arda attı, Madrid kazandı

İSPANYA La Liga'nın 33. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk oldu. Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçı başkent temsilcisi, 1-0 kazandı ve şampiyonluk için dev bir adım attı. Sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar ve teknik heyet kararıyla forma şansı bulamayan Arda, Madrid kariyerinde ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başladı. Arda, 29. dakikada Carvajal'in ortasında yaptığı usta işi şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yıldız, 68. dakikada alkışlar eşliğinde oyundan çıkarken yerini Vinicius Junior'a bıraktı. Milli yıldızımız oyunda kaldığı süre boyunca gösterdiği performansla göz doldurdu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona maçının ardından yaptığı açıklamada Arda'nın artık hazır olduğunu ve Real Sociedad önünde ilk 11'de başlayabileceğini belirtmişti. Arda Güler, Madrid formasıyla bu maç öncesinde yedi maçta görev almış ve bir gol kaydetmişti.