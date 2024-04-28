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Bornova evinde kazandı

HABER MERKEZİ
Bornova evinde kazandı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play- Off biletini 4. sıradan daha önce alan Bornova 1877, sezonun son maçında sahasında 1922 Konyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Maça fırtına gibi başlayan İzmir temsilcisi, 21'de Emre Balkı ile 1-0 öne geçti. Konuk Konya temsilcisi 37'de İsmail Bozkurt ile skoru eşitledi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısını bu skorla sona ererken Bornova 1877 ikinci yarının hemen başında attığı golle yeniden öne geçti. 50'de sahneye çıkan Murat Arslan maçın skorunu belirledi: 2-1. Bornova 1877, Play-Off 1. Tur maçında 2 Mayıs Perşembe günü lig 5.'si Kuşadasıspor ile sahasında karşılaşacak.
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