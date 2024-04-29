Bodrum FK avantajlı

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattında geçtiğimiz hafta avantajı eline geçiren Bodrum FK, küme düşmeme mücadelesi veren Tuzlaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. Bodrum topa daha çok hakim olurken, ev sahibi ise kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. 28'de Togui'nin şutu savunmadan döndü. 36'da soldan gelişen atakta ceza sahası önünde topla buluşan Gökdeniz'in vuruşu auta gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 61'de Umar'ın sol çaprazdan şutunda savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. 67'de Kenan'ın içeriye gönderdiği uzun topta defans son anda araya girip topu uzaklaştırdı. 71. dakikada sağ tarafta topla buluşan Celal'in şutu üstten auta gitti. 82'de ani gelişen Tuzlaspor atağında soldan ceza sahası içine giren Mamba topa düzgün vuramadı ve top yandan auta çıktı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve maç golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla puanını 53 yapan Bodrum FK'nın sezonu Play-Off hattında bitirmesi kesinleşti. Tuzlaspor ise 34 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde konumlandı.