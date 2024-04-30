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Bodrum FK çok avantajlı

HABER MERKEZİ
Bodrum FK çok avantajlı
1. Lig'de Tuzlaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, Play-Off yolunda çok büyük avantaja sahip oldu. Kritik hattın dışındaki Gençlerbirliği ve Bandırma'ya 6 puan fark atan Ege ekibi, kalan 2 maçta 1 puan alması halinde matematiksel olarak Play-Off'u garantileyecek. Yeşil-beyazlıların teknik patronu İsmet Taşdemir, hedeflerine çok yaklaştıklarını dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, "Biz 3'üncü olmanın peşindeydik. Bu maçı kazansaydık 3'üncülük için de önemli bir avantaj yakalayacaktık. Kalan iki maçımızı kayıpsız geçmek istiyoruz" dedi. Bodrum FK bu hafta evinde Kocaelispor'la oynayıp son hafta Göztepe'ye konuk olacak.
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