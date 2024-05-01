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Haberler Spor Manisa Futbol’da milli heyecan

Manisa Futbol’da milli heyecan

HABER MERKEZİ
Manisa Futbol’da milli heyecan

MANİSA Futbol Kulübü'nün genç futbolcuları Burak Efe Adıgüzel, Oğuzhan Yurtdaş ve Efe İncesu, U14 Milli Takımının İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Genç futbolcular Burak Efe Adıgüzel, Oğuzhan Yurtdaş ve Efe İncesu, U14 Milli Takımı'nın İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen oyuncular arasında yer aldı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Mayıs'ta TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve daha sonra İspanya'ya hareket edecek. Milliler, 8 ve 10 Mayıs tarihlerinde Madrid'te İspanya U14 Milli Takımı ile iki hazırlık maçı oynayacak.

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