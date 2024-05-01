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Potada son derbi

HABER MERKEZİ
Potada son derbi
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) normal sezonun son haftası Ege derbisine sahne olacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı ile Pınar Karşıyaka 4 Mayıs Cumartesi günü Manisa'da karşı karşıya gelecek. Bu sezon yakaladıkları başarılı ivme ile Play-Off'a kalmayı garantileyen iki ekip kıyasıya mücadeleye sahne olacak karşılaşmayla normal sezonu noktalayacak. Ev sahibi Potanın Tarzanları, normal sezonu 5'inci sırada bitirmek için büyük öneme sahip olan son hafta mücadelesini kazanarak hedefini son haftada tutturmanın hesaplarını yapıyor. Manisa temsilcisi ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmadan 91-87'lik skorla galip ayrılırken, iki Ege ekibi arasında oynanan 3 resmi maçın 2'sini yeşilbeyazlı takım kazanma başarısı gösterdi.
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