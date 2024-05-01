SÜPER Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'un ilk transferi Berat Özdemir oldu. Bordo-mavililer geçen sezon başında yaklaşık 2.5 milyon euroya Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq takımına sattıkları milli oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Suudi ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Berat'ın Trabzon'a gelmek için bu sözleşmesinden vazgeçtiği öğrenildi. Al-Etiifaq da oyuncuyu bedelsiz bıraktı.

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Trabzonspor 25 yaşındaki Berat'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Milli oyuncu Suudi takımında kazandığı rakamın yaklaşık yüzde 40 eksiğine imza atacak. Berat'ın Al-Ettifaq'tan yılda yaklaşık 2 milyon euro kazandığı, Trabzonspor'dan ise yılda 1.2 milyon euro alacağı belirtildi. Berat'ın bu sezonki maaşının yarısını Al-Ettifaq yarısını Trabzonspor ödemişti. Başarılı oyuncu Suudi Arabistan'a dönse ve oynamasa bile Al-Ettifaq kendisine 2 milyon euro ödemek zorunda kalacaktı.