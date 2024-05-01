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Haberler Spor Trabzonspor’un ilk transferi Berat

Trabzonspor’un ilk transferi Berat

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’un ilk transferi Berat

SÜPER Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'un ilk transferi Berat Özdemir oldu. Bordo-mavililer geçen sezon başında yaklaşık 2.5 milyon euroya Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq takımına sattıkları milli oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Suudi ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Berat'ın Trabzon'a gelmek için bu sözleşmesinden vazgeçtiği öğrenildi. Al-Etiifaq da oyuncuyu bedelsiz bıraktı.

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Trabzonspor 25 yaşındaki Berat'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Milli oyuncu Suudi takımında kazandığı rakamın yaklaşık yüzde 40 eksiğine imza atacak. Berat'ın Al-Ettifaq'tan yılda yaklaşık 2 milyon euro kazandığı, Trabzonspor'dan ise yılda 1.2 milyon euro alacağı belirtildi. Berat'ın bu sezonki maaşının yarısını Al-Ettifaq yarısını Trabzonspor ödemişti. Başarılı oyuncu Suudi Arabistan'a dönse ve oynamasa bile Al-Ettifaq kendisine 2 milyon euro ödemek zorunda kalacaktı.

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