Ege’nin Play-Off coşkusu

TFF 3. Lig'de oynanan ilk tur karşılaşmalarının ardından üç Ege temsilcisi Ayvalıkgücü Bld, Efeler 09 SFK ve Kuşadasıspor 2. tura yükselme başarısı göstererek büyük bir sevinç yaşadı. 3. Lig'de de üst üste ikinci kez Play-Off oynamayı başaran Balıkesir ekibi, ilk turda evinde normal süresi 1-1 biten maçta Edirnespor'u seri penaltılarla 5-4 yenerek tur atladı. Ayvalıkgücü'nün rakibi 52 Orduspor oldu.

İLK MAÇLAR 6 MAYIS'TA

PROFESYONEL liglerdeki 2. sezonunda da Play-Off oynamayı başaran Efeler 09, ilk tur maçında Turgutlu'yu dışarda 4-1 yenip elemeyi başardı. Aydın ekibi, bu sezon ikinci turda Anadolu Üniversitesi'yle eşleşti. 3. Grup'ta normal sezonu beşinci bitirerek Play-Off'a kalan Kuşadasıspor, Bornova 1877'yi İzmir'de mağlup edip yoluna devam etti. Üst üste ikinci kez katıldığı Play-Off'ta bu kez hedefine ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar, ikinci turda Belediye Kütahyaspor'la karşılaşacak. 2. tur karşılaşmalarının ilk maçları pazartesi, rövanşlar ise 10 Mayıs Cuma günü oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER 1. Grup 52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor

2. Grup Anadolu Üniversitesi-Efeler 09

3. Grup Bld Kütahyaspor-Kuşadasıspor

4. Grup Tokat Bld Plevnespor-Muş 1984 Muşspor