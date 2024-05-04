  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Muriç Fener’e dönüyor

Muriç Fener’e dönüyor

Real Mallorca forması giyen Kosovalı yıldız isim yeniden Türkiye yolunda.

HABER MERKEZİ
Muriç Fener’e dönüyor
F.Bahçe'nin transfer çalışmaları ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülkemizde daha önce Giresun, Ç.Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen 30 yaşındaki Kosovalı golcü Vedat Muriç'in gelecek sezon Süper Lig'de döneceği, yine sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu ileri sürüldü. Mallorca'da oynayan Vedat Muriç'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve tarafların anlaşması halinde eski takımına imza atabileceği gelen bilgiler arasında. Tecrbübeli golcünün güncel olarak 15 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Kanarya'nın bu transfer için Edin Dzeko'nun durumunu mercek altına alacak. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Bosnalı futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul edebileceği aktarıldı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA