Muriç Fener’e dönüyor

F.Bahçe'nin transfer çalışmaları ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülkemizde daha önce Giresun, Ç.Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen 30 yaşındaki Kosovalı golcü Vedat Muriç'in gelecek sezon Süper Lig'de döneceği, yine sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu ileri sürüldü. Mallorca'da oynayan Vedat Muriç'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve tarafların anlaşması halinde eski takımına imza atabileceği gelen bilgiler arasında. Tecrbübeli golcünün güncel olarak 15 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Kanarya'nın bu transfer için Edin Dzeko'nun durumunu mercek altına alacak. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Bosnalı futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul edebileceği aktarıldı.