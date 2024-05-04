Süper Lig’in yenileri karşı karşıya

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe ve Eyüpspor, 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Haftalar önce Süper Lig'i garantileyen lider Eyüpspor, kupa töreni için ayrı organizasyon planlayacak. Göztepe ise son haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Bodrum FK müsabakasında kupayı havaya kaldıracak. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un ideal kadroyu bozmayacağı ve sahaya galibiyet için çıkacağı ifade edildi.

DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

Stoilov'un, prestij maçına çıkmalarına rağmen disiplinden taviz vermeyeceklerini belirtti. Göz- Göz'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan İsmail Köybaşı dışında eksik veya sakat bulunmuyor.