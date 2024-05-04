TFF’yi hedef aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere gündeme dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. TFF' seçimiyle ilgili imza sürecinin durup dururken başlamadığını belirten Koç, "Olağanüstü bir kişiyle muhatap oluyoruz" diyerek "Milyonların maç skorlarına, hafta sonu skorlarına bütün haftasını etkilediği futbol sektörünün nasıl son derece ilginç, garip, kindar, son derece kolay günü anı kurtarmak için yalan söyleyen bir insanın elinde olduğunu anlatmaya çalışacağım" dedi.

İMZA SÜRECİNİ ANLATTI

Koç niye imza toplama ihtiyacı duydukları ile ilgili "18 Temmuz ortada yokken imza toplama süreci başladı. Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bu tarih ile bazı kulüpler yanlarına çekildi. Ben aday olmayacağım, beni de rencide etmeyin, Avrupa Şampiyonası'na gideyim, aday olmayıp bırakacağım dediği için bazı kulüpler inandı" yorumunu yaptı.

'EN GÜVENİLMEZ KURUM'

"Belki de Türkiye'de en güvenilmez kurum TFF. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür" diyen Koç, "Hakemlik müessesi yerle bir edildi. Sayın Başkan, aslında hem başkan hem MHK başkanı olarak hareket etmeyi seçti. Niyeti olan çok sıkıntılı müesseseyi düzeltmekti, daha sıkıntılı hale getirdi. Hakemlik yapboz tahtasına döndü" diye konuştu. Koç'un "G.Saray ile arasında garip bir ilişki var. Kendilerine söylüyorum. G.Saray Başkanı ve TFF Başkanı'na 'Sizin kavganız kayıkçı kavgası' diyorum." sözleri de dikkat çekti. Koç G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili de "Ben böyle zigzag yapsam, her tarafım oynasa utanırım" derken ayrıca Trabzon-F.Bahçe maçındaki olaylara da değindi ve şu ifadeleri kullandı:

'CESARET EDEMEDİ'

"Trabzon-F.Bahçe maçından sonra etki altında kaldı. F.Bahçeli futbolculara ağır cezalar verdirmek için raporlar değişti ama yapamadı, cesaret edemedi. Bizim futbolculara 4'er 5'er maç ceza verilecekti."