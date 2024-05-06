Kartal Haller’in peşinde

Beşiktaş bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. İtalyan basınının iddiasına göre siyah-beyazlılar B.Dortmund'da kariyerini sürdüren Sebastien Haller'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş ve B.Dortmund arasında ilk görüşme gerçekleştirildiği öne sürüldü. Bu sezon Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 18 karşılaşmada sahaya çıkan Fildişi Sahilli golcü 3 gol - 1 asistlik performans ortaya koydu. Bu arada Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde A.Gücü ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün yaptığı idmanla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. İki takım arasında ilk maç 0-0 sona ermişti.