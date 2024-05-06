Manisa FK nefes aldı

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, evinde Play- Off iddiası olan rakibi Boluspor'u devirerek bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi: 1-0. Manisa ekibi maçın hemen başında golü buldu. 4'te Lima'nın ceza alanı dışından sert şutunda yan direğe çarpan top ağlarla kucaklaştı: 1-0. 35'te Oğuz uzak mesafeden müthiş vurdu. Kaleci Çağlar topa sahip oldu. 43'te Hakan'ın şutunda top çerçeveyi bulmadı. 46'da Manisa atağında Topalli uzaktan kaleyi yokladı. Savunmaya da çarpan top auta çıktı.

İKİNCİ DEVREDE SKOR DEĞİŞMEDİ

55'te rakip takım atağında Hakan kaleyi yokladı ama top çerçeveyi bulmadı. 78'de Anıl'ın ceza alanı dışından sert şutunda top direğin dibinden auta çıktı. 88'de Camara'nın sert şutunda kaleci Erhan Erentürk rakibine gol fırsatı vermedi. Karşılaşmayı Manisa FK 1-0 kazanmayı başardı.

DEVRİM İSTİKRARI KORUDU

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Devrim, dün Boluspor ile oynadıkları mücadelede istikrarı tercih etti. Devrim, geçen hafta Adanaspor ile 1-1 berabere kalan kadroyu dün de Manisa'daki Bolu maçında aynen sahaya sürdü. Kanatlarda yine Diallo ve Topalli'yi tercih eden Devrim, ileri uçta da Brezilyalı Lima'ya şans tanıdı.