KSK’den gidenler şampiyon oldu

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluğun ardından Play-Off'a da ilk turda veda eden Karşıyaka'dan yakın zamanda ayrılan çok sayıda isim gittikleri takımlarda şampiyonluk yaşadı. Takımın en önemli gol ayağıyken devre arasında mutsuz olduğu için ayrılmak isteyip 3. Lig 1'inci Grup'taki Kepezspor'a satılan Emre Gemici, geçen sezon Karşıyaka'da görev yapan Onur Kolay'la birlikte yeni takımını şampiyon yaptı. Emre yarım sezonda attığı 16 golle grupta gol kralı da oldu.

YILMAZ CEYLAN'IN 1. LİG SEVİNCİ

Yine geçen sezon devre arasında bonservisle alınarak sezon başında 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Amed'e satılan Yılmaz Ceylan, şampiyonluk yaşadı.

Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetişip 2.5 sezon önce ayrılan Harun Atalay, 3. Lig 4. Grup'ta Adana 1954'le şampiyonluğa ulaştı. 2014'te giydiği Karşıyaka formasını geçen sezonun son haftalarında sırtından çıkararak BAL ekibi Yozgat Bozokspor'a transfer olan Mustafa Aşan ve Mustafa Değirmenci de takımlarıyla 3. Lig'e yükseldiler.