Manisa FK rahatladı

TRENDYOL 1. Lig'de sezon başındaki hedeflerinin gerisinde kalan Manisa FK, sahasında Boluspor'u Brezilyalı yıldızı Lima'nın golüyle 1-0 yenerek kümede kalmayı garantiledi. Son haftalara riskli bölgede giren siyah-beyazlılar, bitime 1 maç kala hedefine ulaştı. Bolu galibiyetiyle 40 puana ulaşan Ege ekibi, sezonu düşme hattındaki Şanlıurfaspor deplasmanında bitirecek. Teknik direktör Levent Devrim artık sezonun bitmesini beklediklerini ifade ederek, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok zorlu ve stres yüklü bir karşılaşma oynadık. Gereken skoru aldık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.