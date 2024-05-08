Çeşme’de spor oyunları şenliği

ÇEŞME'NİN ev sahipliğindeki 17. Yarımada Spor Oyunları kortej yürüyüşüyle başladı. Spor oyunlarına 9 ilçeden 15 branşta yaklaşık 2050 sporcu katılım gösterecek. Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde Mehmetçik Parkı'ndan başlayan kortej yürüyüşüne İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş ve sporcular katıldı. Vali Yardımcısı Çakıcı "Çok güzel oyunlar bizleri bekliyor" derken, Kaymakam Maraşlı da "Kazananın herkesin olduğu harika bir organizasyon olmasını diliyorum" diye konuştu. Badminton, basketbol, 3x3, bocce, dart, futbol, kros, masa tenisi, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, tekvando, tenis, yelken, yüzme branşlarındaki yarışlar cumartesi günü sona erecek.