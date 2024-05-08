Kümede kalma yarışı da kızıştı

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma yarışının yanı sıra kümede kalma savaşı da son haftalarda iyice kızıştı. Önceki gün küme düşme hattındaki Pendikspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek umutlarını yeşertti. Ligden düşen ilk takım İstanbulspor olurken, sezon sonunda 3 ekip daha küme düşmenin üzüntüsünü yaşayacak. Ligde matematiksel olarak düşme ihtimali bulunan 8 takımdan üçü daha küme düşecek. Son 3 haftaya girilirken Pendikspor 33, Hatayspor 34, Gaziantep FK ise 35 puanla düşme hattının içinde bulunuyor. Konyaspor ile Karagümrük 37'şer puanla hemen düşme hattının üzerinde konumlanırken, Ankaragücü (39), Kayserispor (41), Samsunspor da (42) henüz ligde kalmayı garantileyemeyen diğer takımlar oldu.