Manisa FK geriye gitti

TRENDYOL 1. Lig'de bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan ve küme düşme korkusunu son iki haftaya kadar yaşayan Manisa FK yıllar içinde geriye gitti. 1. Lig'deki üçüncü sezonunu geride bırakan siyah-beyazlılar, ligin bitimine 1 maç kala, 33 maçta 9 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 yenilgi ile 40 puan toplarken en kötü performansı sergilediği yılı yaşadı. 2021-2022 sezonunda 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgiyle ligi 49 puanla 9. sırada tamamlayan Manisa FK, 2022-2023 sezonunda ise 36 maçta 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi ile hanesine 56 puan yazdırmış ve sezonu Play-Off hattının bir alt basamağında 8. sırada bitirmişti.

LİMA'DAN 15 PUAN

Manisa FK'nın Brezilyalı golcüsü Sandro Lima bu sezon performansıyla takıma önemli katkı yaptı. 11 gol, 3 asistle 14 gole etki eden Sambacı takımına bu süreçte 15 puan kazandırmayı başardı.