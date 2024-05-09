Aslan’dan yerli atağı

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanwwmasına başladı. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların iki ismi liste başına çektiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonu için Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Berat Özdemir ile ilgileniyor. Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan ve 5 Ocak 2021 yılında Trabzonspor'a transfer olan Berat, bir sezon boyunca bordo-mavili formayı terletti. Başarılı oyuncu bir sezon sonrası ise Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer oldu. Oyunun her iki bölgesini de oynayabilen 25 yaşındaki futbolcunun da Aslan'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

BUCASPOR ÇIKIŞLI

Galatasaray'ın Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın için kulübüyle temaslara başladığı öne sürüldü. Hollanda'da doğan ve AZ Alkmaar altyapısında yetişen Oğuz, Bucaspor 1928'de profesyonel oldu. Bir sezon Karabey Belediye'de kiralık olarak forma giyen Oğuz, 1 Temmuz 2021 tarihinde 250 bin Euro'ya Alanyaspor'a transfer oldu. Hücum her bölgesinde forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 maçta 12 gol ve 7 asistle oynadı. Teknik direktör Okan Buruk'un iki oyuncunun da alınmasını özellikle istediği ifade edildi.

ZİYECH TAMAM

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen yıldız isim Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Faslı futbolcunun sarı-kırmızılılarda kalacağı öne sürüldü. İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Chelsea, Faslı yıldızın transferini onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara ilettiğini aktardı. Haberde yer alan detayda 31 yaşındaki futbolcunun Chelsea'ya geri dönmeyeceği ve kalıcı olarak Galatasaray'da kalacağı detayına yer verildi.