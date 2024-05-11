Denizlispor’da Alihan’a talip var

TFF 2. Lig'den tarihinde ilk kez Üçüncü Lig'e düşen Denizlispor'da belirsizlik hakim. Geçtiğimiz günde çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kongre için başkan adayı henüz çıkmazken, futbolcuların geleceği de merak konusu oldu. Transfer yasağı olan ve elindeki imkanlarla ve altyapı patentli oyuncularıyla mücadele eden yeşil-siyahlılarda birçok oyuncunun sözleşmesi sona ererken, bazı isimlere de teklifler geliyor. Takımın önemli isimlerinden olan ve sol bek ile sol kanatta görev yapabilen Alihan Kalkan'a 2. Lig ekiplerinden teklifler geldiği iddia edildi. Özellikle Düzcespor ile Sarıyer'in 24 yaşındaki futbolcu için haber gönderdiği öne sürülürken, oyuncunun düşünmek için süre istediği ifade edildi. Denizli altyapısında yetişen Alihan bu sezon 32 maçta görev aldı.