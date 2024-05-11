Kuşadası havlu attı

TFF 3. Lig Play-Off ikinci turunda Kuşadasıspor 2-1 yenildiği ilk karşılaşmanın rövanşında sahasında Kütahyaspor'u konuk etti. 7'de sağ kanattan Atakan'ın ortasında Aykut'un kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı. 18'de sağ kanattan ceza sahasına giren Buğra Çağlıyan, yerden ortaladı. Kale önünde Aykut mutlak gol pozisyonunda topu üstten auta gönderdi. 38'de sağ kanattan savunma arkasına sarkan Murat Çaydemir yerden içeriye çevirdi. Altı pasın içinde Can Vural topuğuyla dokunarak şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 45+1'de Buğra'nın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti. İlk yarı 0-1 sona erdi. İkinci yarıda Kuşadası tempoyu artırmaya çalışırken, Kütahya ise rakibine kolay pozisyon fırsatı vermedi. 60'ta sağ kanatta yaptığı duvar pasında topla buluşan Atakan'ın yerden ortasına ön direğe koşan Aykut dokundu ve top ağlara gitti: 1-1.

GALİBİYET GOLÜ GELMEDİ

77'DE Oğuzhan'ın ortasında Aykut'tan önce kaleci iki hamlede topun sahibi oldu. 90+6'da Kütahya atağında Burak kalesini terk eden Yunus Emre'den sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi ve maç 1-2 sona erdi. Kuşadası bu sonuçla Play- Off'lara veda etti.