Arda yine attı Madrid kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eleyerek adını bir kez daha finale yazdıran ve İspanya'da da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 35. hafta mücadelesinde Granada'ya konuk oldu. Milli yıldızımız Arda Güler, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu maça da ilk 11'de başladı. Hücumda yine etkili bir oyun ortaya koyan Arda, 45+2'de Garcia'dan aldığı pası ceza sahasında yerden düzgün bir vuruşla ağlara göndererek skoru 2-0 yapan golü kaydetti. 19 yaşındaki yıldız ilk kez 90 dakika sahada kalırken, Real Madrid karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.