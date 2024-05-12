Ayvalıkgücü Bld alkışlarla veda etti

ÜÇÜNCÜ Lig'de mücadele eden Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra üst üste 2 kez Play-Off oynamayı başarmasına rağmen 2. Lig'e ulaşamadı. Bu sezon Play-Off'un ilk turunda Edirnespor'u evinde seri penaltılarla 5-4 yenen Ayvalık ekibi, güçlü rakibi 52 Orduspor FK'yla deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldıktan sonra dün evindeki rövanşı 2-0 kaybederek havlu attı. Kırmızıbeyazlılar, gözünü gelecek sezona çevirirken teknik patron Yıkılmazdağ ile de yola devam edileceği öğrenildi.