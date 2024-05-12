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Haberler Spor Ayvalıkgücü Bld alkışlarla veda etti

Ayvalıkgücü Bld alkışlarla veda etti

HABER MERKEZİ
Ayvalıkgücü Bld alkışlarla veda etti
ÜÇÜNCÜ Lig'de mücadele eden Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra üst üste 2 kez Play-Off oynamayı başarmasına rağmen 2. Lig'e ulaşamadı. Bu sezon Play-Off'un ilk turunda Edirnespor'u evinde seri penaltılarla 5-4 yenen Ayvalık ekibi, güçlü rakibi 52 Orduspor FK'yla deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldıktan sonra dün evindeki rövanşı 2-0 kaybederek havlu attı. Kırmızıbeyazlılar, gözünü gelecek sezona çevirirken teknik patron Yıkılmazdağ ile de yola devam edileceği öğrenildi.
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