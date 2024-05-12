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Haberler Spor Buca 1928’de belirsizlik var

Buca 1928’de belirsizlik var

Play-Off’tan elenen Fırtına’da yönetim ve teknik heyet cephesinde yaprak kımıldamıyor

HABER MERKEZİ
Buca 1928’de belirsizlik var
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. Lig umudunu seneye bırakan Bucaspor 1928'de sessizlik hakim. Sezon içinde birçok kriz ile karşılaşan ve yine de Play-Off'a kalmayı başaran sarı-lacivertli ekipte yaprak kımıldamıyor. Yönetimin ve teknik ekibin sessiz olduğu günlerde kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, taraftarları ise bu belirsizlik tedirgin ediyor. Geçen sene Play-Off finalinde elenen bu sene ise yine ilk turdan hüsran yaşayan İzmir temsilcisinde nasıl bir yol haritası çizileceği ise bilinmiyor. Başkan Cihan Aktaş'ın göreve devam etmek istediği gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın geleceği ise belirsiz.
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