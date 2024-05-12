  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen FK’da Mertcan yolcu

Menemen FK’da Mertcan yolcu

Birinci Lig hedefini gerçekleştiremeyen İzmir ekibinde genç forvetin ayrılması gündemde

HABER MERKEZİ
Menemen FK’da Mertcan yolcu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'ta 24 Erzincanspor'a elenen Menemen FK'da takımın golcü ismi Mertcan Açıkgöz ayrılabilir. Son iki sezondur sarı-lacivertli formayı terleten 24 yaşındaki forvet, sezonun tamamlanmasıyla ayrılık hazırlığına başladı. Mertcan, son iki sezonda 23 gol atarak önemli bir başarı yakaladı. 1. Lig'den Keçiörengücü ve Ümraniyespor'un radarına giren genç oyuncu, yönetim ile görüşerek önümüzdeki sezon için yol haritasını belirleyecek. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek oyuncunun bir süredir tatsız olduğu ve ayrılmak istediği kaydedildi. Yönetimin ise Mertcan'a yeni bir teklif sunması bekleniyor.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA