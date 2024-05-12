Menemen FK’da Mertcan yolcu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'ta 24 Erzincanspor'a elenen Menemen FK'da takımın golcü ismi Mertcan Açıkgöz ayrılabilir. Son iki sezondur sarı-lacivertli formayı terleten 24 yaşındaki forvet, sezonun tamamlanmasıyla ayrılık hazırlığına başladı. Mertcan, son iki sezonda 23 gol atarak önemli bir başarı yakaladı. 1. Lig'den Keçiörengücü ve Ümraniyespor'un radarına giren genç oyuncu, yönetim ile görüşerek önümüzdeki sezon için yol haritasını belirleyecek. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek oyuncunun bir süredir tatsız olduğu ve ayrılmak istediği kaydedildi. Yönetimin ise Mertcan'a yeni bir teklif sunması bekleniyor.