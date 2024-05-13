İzmir ilk kez 1. Lig’de yok

Göztepe'nin Süper Lig'e yükseldiği, Altay'ın TFF 2. Lig'e düştüğü 1. Lig'de gelecek sezon ilk kez bir İzmir takımı mücadele etmeyecek. İlk olarak 2. Lig adıyla 1963-1964 sezonunda oynanan ve TFF tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyonda İzmir'i temsil eden Göztepe, Süper Lig'e yükselirken, Altay 2. Lig'e geriledi. Gelecek sezon 1. Lig'e çıkmak için Play-Off mücadelesine çıkan 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdmanyurdu'na, Kırmızı Grup ekibi Menemen FK da 24Erzincanspor'a yenildi. Böylelikle gelecek sezon 1. Lig'de İzmir takımının yer almaması kesinleşti.

13 TAKIM MÜCADELE ETTİ

1963-1964'ten bu yana en az bir takımla 1. Lig'de mücadele eden İzmir'de 62. sezonda ilk kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanmayacak. Ligde bu sezona kadar 13 İzmir takımı mücadele etti. Altay, Altınordu, Bergama, Bucaspor, Göztepe, İzmir Demirspor, İzmirspor, Karşıyaka, Menemen FK, Menemen, Ödemiş, Ülküspor ve Tire, İzmir'i temsil etti. Göztepe gelecek sezon Süper Lig'de; Altay, Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK de TFF 2. Lig'de yer alacak. TFF 3. Lig'deki Aliağa Futbol'un PHlay-Off mücadelesini sürdürdüğü liglerde Bergama Bld., Bornova 1877 ve Karşıyaka 3. Lig'de yarışacak.