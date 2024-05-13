Tire FK 3. Lig’de

BAL Ligi, 4. Grup'ta şampiyonluğa uzanan Tire 2021 FK, beş yıl aradan sonra tekrar 3.Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. İlk yarıyı 41'de Enes Erdal İç'in golüyle 1-0 yenik kapatan sarı kırmızılılar, Tavşanlı Tepececikspor'u, 61'de Recep Kara ve 90'da İlhan Arslanoğlu'nun ikinci yarıdaki golleriyle geçip 3. Lig'e merhaba dedi. Son derece gergin geçen karşılaşma öncesi 8 otobüslük Tire FK kafilesi güvenlik gerekçesiyle ilçeye sokulmadı. Başkan Hüma Yüksel ve yöneticilerin oluşturduğu küçük bir grup ise karşılaşmayı güvenlik güçlerinin eşliğinde izledi. İlhan Arslanoğlu'nun galibiyet gölünden sonra tribünler karıştı.

TİRE SAHABA KADAR UYUMADI

Tire FK'lı yöneticiler tribünü terk etmek zorunda kaldı. Karşılaşmanın ardından başkan Hüma Yüksel'in katılımıyla Tire FK soyunma odasında tam bir bayram havası yaşandı. Teknik ekip, yöneticiler ve Başkan Hüma Yüksel futbolcularla kenetlenerek 'Şampiyon Tire' tezahüratları yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda davul ve zurnayla karşılanan futbolcular taraftarla birlikte gecenin geç saatlerine kadar eğlenerek şampiyonluğu kutladı. Teknik ekip ve futbolcuları kutlayan Başkan Hüma Yüksel ise "Tarih yazmaya daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki sezon 3. Lig'in flaş ekiplerinden olacağız. Şampiyonluğumuzu cefakar taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi.