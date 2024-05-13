Zübeyde Hanım koşusu Türkiye’yi buluşturdu

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 35. Zübeyde Hanım Koşusu, her yaştan 2000'i aşkın katılımcıyla gerçekleştirildi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına düzenlenen koşu, saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan başladı. Sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi boyunca devam eden koşu güzergahı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son buldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla 4 kilometrelik parkurda gerçekleşen koşu, 15 erkek ve kadın kategorisinde yapıldı. Bebeklerini alarak bebek arabasıyla ya da köpeğiyle koşuya katılanlar ilgi çekti. Her katılımcıya tişört ve madalya, kategorilerinde ilk üçe girenlere ise kupa verildi.