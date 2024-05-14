Demir: En üst ligde kendimizi ispat ettik

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ettiği 2. sezonunda Play-Off etabı oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Demir, çeyrek finaldeki Beşiktaş Emlakjet karşısında turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Demir, "Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yılında taraftarıyla, salonuyla, burada oynadığı basketbolla kendini Basketbol Süper Ligi'nde ispat etti. Beşiktaş, zorlu ve sert bir rakip. Elimizden gelen her şeyi turu geçmek için yapacağız. Sözleşmem sezonunda bitiyor. Biz kalmaktan yanayız. Artık top yönetimde. Yeni yönetiminde bizimle devam etmek isteyeceğini düşünüyorum" dedi.