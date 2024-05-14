Sakız Adası’nda dostluk rüzgarı

YUNANİSTAN'IN Sakız Adası'nda 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen voleybol turnuvası Türk- Yunan dostluğunu bir kez daha pekiştirdi. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay ve Karşıyaka'nın kadın voleybol takımlarının katıldığı Sakız Kadınlar Voleybol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Ev sahibi olarak Nireas Kardamyla ve Sporting Kambochora kulüplerinin yer aldığı turnuvanın ilk gününde Altay ve Karşıyaka rakiplerini 3-0 mağlup etti. İkinci gün finalde karşılaşması gereken iki İzmir ekibi, turnuvanın dostluk amacıyla yapılması üzerine yine Yunan rakipleri ile maç yaptı. İkinci gün oynanan Kambochora- Karşıyaka müsabakasının üçüncü setinde Altaylı voleybolcular iki ülke arasındaki dostluğun sürmesi adına sahaya top atarak müsabakanın yarıda kalmasına ön ayak oldu. Kulüp temsilcileri turnuvanın önümüzdeki yıl İzmir'de gerçekleşmesi için sözleşti.