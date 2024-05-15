Barış Alper’e Napoli kancası

SÜPER Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz bu sezonun en çok parlayan yıldızlarından biri oldu. Güçlü oyun tarzıyla sarı-kırmızılı ekibin hücumunda önemli bir etken olan 23 yaşındaki yıldız, son haftalardaki katkısıyla da dikkatleri üzerine çekti. Son 5 maçta 3 gol 3 asist yapan Barış Alper, bu karşılaşmalarda takımın en yüksek not alan oyuncularının da başında geldi. Avrupa kupaları ve milli takımdaki performansıyla da beğeni toplayan Barış Alper'e takım arkadaşı Dries Mertens'in eski takımı Napoli talip oldu. İtalyan ekibi, Dries Mertens'in de önerisiyle genç yıldız için büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Eğer işler yolunda giderse, Barış Alper bu yaz transfer rekoru kırarak Napoli'nin Gürcü yıldızı Kvaratskhelia'nın yerini alabilir. Napoli'nin Gürcü yıldızı 20 milyon Euro'ya satması durumunda yerine 30 milyon Euro'ya yakın bir rakama çıkarak Barış Alper'i isteyebileceği ifade ediliyor.