Pınar KSK avantaj arıyor

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayıp Play-Off ilk turunda saha avantajını eline geçiren Pınar Karşıyaka, bugün ilk turdaki rakibi Galatasaray Ekmas'ı çeyrek final serisinin ilk maçında ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 100, tam bilet ise 300 TL olarak açıklandı. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finale çıkarak Anadolu Efes-Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı seride ikinci maç 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak. Gerek olursa üçüncü maç ise 19 Mayıs Pazar günü yine İzmir'de olacak.

BU SEZON 3 KEZ MAĞLUP ETTİ

Kaf-Kaf, Galatasaray'ı bu yıl normal sezonda oynanan iki maçta da yenmişti. Ligin ilk yarısındaki maçı İzmir'de 98-76 kazanan yeşil-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan maçta da 92-86'lık skorla galip gelmişti. İki ekip Türkiye Kupası'nda da karşılaşmış ve KSK bu maçta da rakibini 88-72'lik skorla devirmişti. Günün diğer Play-Off karşılaşmasında ise Anadolu Efes, sahasında Türk Telekom'u konuk edecek.