Sultanlar seriyi sürdürme peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında bugün Japonya karşısında arka arkaya 23. kez galip gelmek için sahaya çıkacak. Milli takımın bu sezonki ilk maçına çıkacağı Antalya Spor Salonu'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak.

TARİH YAZMIŞLARDI

Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olan "Filenin Sultanları" 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi almıştı. Organizasyonda karşılaştığı Japonya'ya 3-2 kaybeden milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise rakibini 3-1 yenmişti. Resmi maçlardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki ligin üçüncü hafta maçında Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan Sultanlar, o müsabakanın ardından VNL, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Mili takım, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı. Milli takımda kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı nedeniyle Antalya etabında mücadele edemeyecek.