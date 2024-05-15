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Haberler Spor Türk okçuluğu Avrupa’da zirvede

Türk okçuluğu Avrupa’da zirvede

HABER MERKEZİ
Türk okçuluğu Avrupa’da zirvede

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde birinci olarak güçlerini gösterdiklerini söyledi.

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Topaloğlu, Türkiye'nin 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde birinci olması ve Elif Berra Gökkır'ın Paris 2024 Olimpiyatları kotası almasına ilişkin, "Avrupa Şampiyonası'nda 6 çok kıymetli madalyamız var. Ayrıca bir de olimpiyat kotamız var. Tabii ki kadınlardaki olimpiyat kotası çok önemliydi. Çünkü bu sonuç, olimpiyatlarda karışık takım kategorisinde de yarışma imkanını bize verdi. Mete Gazoz'a eşlik edecek kadın sporcumuz seçilmiş oldu. Türk okçuluğu bu Avrupa Şampiyonası'nda da kalite ve saygınlığını ortaya koydu. Türkiye her zamanki gibi favori olduğunu, rakiplerinin önünde 6 madalyayla takım halinde de birinci olmayı başararak gösterdi" diye konuştu.

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