Aktaş: Denizli’de mutluyum

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Basket ile olan kontratını iki yıl daha uzatan Antrenör Zafer Aktaş, Denizli'de mutlu olduğunu belirterek, 'sırt sırta verip takımı ayağa kaldırdık' dedi. Sözleşme detaylarıyla ilgili konuşan Koç Aktaş, "Geçen sezon 2025'e kadar uzatmıştık. Sezon sonu geldiğimiz noktada yönetimimiz farklı bir planla, hedeflerimizi büyüterek çıtayı farklı bir noktaya koyabilmek adına bunun bir süreç olduğunu düşünerek sözleşmeyi uzatmak istedi. 2026'yı da kapsayan iki yıllık bir planla yola devam etmek istediler. Ben de burada mutluydum, bu yüzden hemen gerekli şartları oluşturup imzaladık" ifadelerini kullandı.

Koç Aktaş, şöyle devam etti: "Kulübümüze ciddi anlamda gelir sağladık ve ayrıca Avrupa piyasasında ismi bilinen, potansiyelli oyuncuların gelip kendini gösterebildiği ve sonrasında üst seviyelere çıkabildiği bir organizasyon olarak ciddi anlamda saygınlık edindik. Bu da çok değerli oldu. Tabii geldiğimiz noktada bunu yapmak o kadar kolay değil. Bu sürdürülebilir bir şey mi emin değilim çünkü bu sene çok yorulduk. Bu sezon üç oyuncuyu birden EuroLeague'e gönderdik, bu durum haliyle organizasyonun sağlıklı şekilde yaşamasına ciddi anlamda zarar veriyor. Buralarda sürekli yumruk yedik ama devamlı yediğimiz yumruklardan sonra ayağa kalkmasını bildik. Ama bunu sürdürebilir miyiz? Bence pek devam edilebilir gibi durmuyor."