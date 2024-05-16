Aliağa rövanşa bıraktı

TFF 3. Lig Play-Off 3. tur ilk maçında Aliağa FK, deplasmanda 52 Orduspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya iki ekip de hızlı başladı. 9'da Mustafa'nın sol çaprazda düşürülmesiyle Orduspor serbest vuruş kazandı. 11'de Kadir Arı'nın dar açıdan kaleye gönderdiği topa kaleci iki hamlede sahip oldu. 19'da Aliağa FK tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan ortada Hakan'ın kafayla çevirdiği topa kale önünde Hasan dokunamadı ve mutlak gol kaçtı. 29'da sağ kanattan hareketlenen Yusuf Erdem'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci köşeden çıkardı. 33'te Orduspor atağında sağdan ceza sahasına giren Yusuf rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Ancak köşeye giden topta kaleci gole izin vermedi.

NET POZİSYONLAR KAÇTI

İkinci yarıda iki ekip de atak oyununu sürdürdü. 49'da sol kanattan ilerleyen Berke'nin şutu az farkla auta çıktı. 63'te Kadir'in ortasında kafalardan seken topa sağ çaprazda Anıl'ın gelişine vole vuruşu ağlara gitti: 1-0. 80'de Mehmet Fuat'ın ceza sahasına girerken çektiği şut kaleciden döndü. 90+7'de Enes'in sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi ve maç 1-0 sona erdi. Rövanş maçı 20 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da İzmir'de oynanacak.