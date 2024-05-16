Pınar Karşıyaka evinde yıkıldı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında normal süresi 82-82 biten karşılaşmada deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 96-95 mağlup eden Galatasaray, seride 1-0 öne geçti. Maçın başında etkili olan konuk ekip Yeboah ve Göksenin'le farkı 8 sayıya (12-20) çıkardı. Karşıyaka 7-0'lık seriyle cevap vermesine rağmen Galatasaray periyodu 20-19 üstün tamamladı. Her iki ekibin de üstünlük kurduğu ikinci periyodun başında Galatasaray, 15. dakikayı 32-30 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına 46-43 üstün gitti. Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan ve 51-46 üstünlük kuran KSK, son 5 dakikaya 55-53 önde girdi. Aradaki farkı 8 sayıya (62-54) kadar çıkaran Karşıyaka, son dakikasına 64-61 üstün girdiği periyodu McCollum'un son saniye üçlüğüyle 69-62 önde tamamladı.

FARKI KORUYAMADI

Dördüncü periyotta son 5 dakikaya 78-72 üstün giren ev sahibi ekip karşısında Galatasaray 38. dakika içinde 82-82 eşitliği yakaladı. Son 2,5 dakikasında sayı üretilemeyen maçın normal süresi 82-82 bitti. Uzatmada farkı 5 sayıya (92-87) kadar çıkaran rakibi karşısında 92-92 beraberliği sağlayan Karşıyaka 19 saniye kala Martin'in 3 sayısıyla 95-94 öne geçti. Ancak McCormack'ın faul atışlarıyla öne geçen Galatasaray müsabakadan 96-95 galip ayrıldı. Eşleşmede ikinci karşılaşma, 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak.