Arda yeni bir akım başlattı

REAL Madrid'de bulduğu forma şanslarını iyi kullanan Arda Güler attığı goller ve sonrasındaki sevinciyle gündem oldu. Gol sevinciyle adeta yeni bir akımın tohumlarını atan Arda Güler'e Manchester United'ın genç yıldızı Amad Diallo selam çaktı.

Manchester United'ın Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Manchester United'ın gollerinden biri kaydeden Amad Diallo, Arda Güler'in sevincini tekrarladı. Arda Güler gol sevinciyle ilgili açıklamasında, "Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Her gün çok çalışıyorum, gerisini de Allah'a bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.