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Haberler Spor Filenin Sultanları Hollanda’yı geçti

Filenin Sultanları Hollanda’yı geçti

Önceki gün Japonya’ya mağlup olan Milliler, ilk galibiyetini Hollanda’yı 25-14, 23-25, 25-23 ve 25-18’lik setler sonucu yenerek aldı

HABER MERKEZİ
Filenin Sultanları Hollanda’yı geçti
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan Türkiye Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları, müsabakayı 25-24, 23-25, 25-23 ve 25-18'lik setler sonucunda kazandı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ay-yıldızllılar çok iyi başladı. Servislerde ve bloklarda etkili olan millilerimiz ilk seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Başa baş geçen oyunu uzun süre ay-yıldızlılar önde götürdü. Son anlarda hata yapmayan Hollanda 25-23 ile skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette yine oyuna ağırlığını koyan milliler 25-23 ile yeniden öne geçti: 2-1. Dördüncü sete ay-yıldızlılar iyi başladı. Filenin Sultanları seti 25-18 maçı da 3-1 kazandı. Türkiye, 3. maçında yarın İtalya ile oynayacak.
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