Filenin Sultanları Hollanda’yı geçti

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan Türkiye Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları, müsabakayı 25-24, 23-25, 25-23 ve 25-18'lik setler sonucunda kazandı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ay-yıldızllılar çok iyi başladı. Servislerde ve bloklarda etkili olan millilerimiz ilk seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Başa baş geçen oyunu uzun süre ay-yıldızlılar önde götürdü. Son anlarda hata yapmayan Hollanda 25-23 ile skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette yine oyuna ağırlığını koyan milliler 25-23 ile yeniden öne geçti: 2-1. Dördüncü sete ay-yıldızlılar iyi başladı. Filenin Sultanları seti 25-18 maçı da 3-1 kazandı. Türkiye, 3. maçında yarın İtalya ile oynayacak.