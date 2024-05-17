Kartal gaza bastı

Trendyol Süper Lig'de ilk üç mücadelesi veren, Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor ile final oynayacak olan Beşiktaş'ta teknik arayış devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, rotayı yerli isimlere çevirdi. Kartal'da ilk hedefin Sergen Yalçın olduğu ortaya çıktı. Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan tecrübeli teknik adamla ilk görüşme gerçekleştirilirken, sezonun bitiminin ardından yüz yüze görüşüleceği öne sürüldü.

ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Kartal'ın listesinde Yalçın dışında Türkiye'nin önde gelen teknik adamlarından Şenol Güneş ve şu anda Dortmund'da yardımcı antrenör olan Nuri Şahin'in de olduğu biliniyor. Beşiktaş'ın Avrupa Şampiyonası başlamadan teknik direktörünü belirleyerek vereceği transfer listesi doğrultusunda çalışmaya başlamak istediği bilinmekte.

ŞENOL GÜNEŞ GÜNEY KORE'DE

BEŞİKTAŞ'A geleceği öngörülen Şenol Güneş ile ilgili dün flaş gelişmeler yaşandı. Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, deneyimli çalıştırıcıyla anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. MK Sport'a konuşan yetkili, "Federasyon, Şenol Güneş'e öncelik veriyor. Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğü için kararlı. Görüşmeler en kısa sürede tamamlanabilir" dedi. Güneş'in Kore'ye gittiği öğrenildi.