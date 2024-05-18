  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bucaspor 1928’de başkan değişebilir

Bucaspor 1928’de başkan değişebilir

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’de başkan değişebilir
TFF 2. Lig'de sezon boyunca birçok sıkıntılı süreç yaşayan Bucaspor 1928'de başkan değişikliği gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Cihan Aktaş'ın takımın sorunlarına kayıtsız kaldığı iddiaları üzerine babası Nezir Aktaş'ın bu sıkıntılı sürece önümüzdeki günlerde el koyacağı öğrenildi. Camiada yaşanan belirsizlik sürerken, as oyuncuların neredeyse tamamının takıma veda edeceği kaydedildi. Yönetimsel olarak yeni bir sayfa açılması beklenen sarı-lacivertlilerde Başkan Cihan Aktaş'ın borçları ödemediği ve kulübü kaosa sürüklediği öne sürüldü. Buca Belediyesi'nin de Kaynaklar'daki tesislerin depo yapılmasından rahatsız olduğu ve inceleme başlattığı iddia edildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA