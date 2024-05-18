Bucaspor 1928’de başkan değişebilir

TFF 2. Lig'de sezon boyunca birçok sıkıntılı süreç yaşayan Bucaspor 1928'de başkan değişikliği gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Cihan Aktaş'ın takımın sorunlarına kayıtsız kaldığı iddiaları üzerine babası Nezir Aktaş'ın bu sıkıntılı sürece önümüzdeki günlerde el koyacağı öğrenildi. Camiada yaşanan belirsizlik sürerken, as oyuncuların neredeyse tamamının takıma veda edeceği kaydedildi. Yönetimsel olarak yeni bir sayfa açılması beklenen sarı-lacivertlilerde Başkan Cihan Aktaş'ın borçları ödemediği ve kulübü kaosa sürüklediği öne sürüldü. Buca Belediyesi'nin de Kaynaklar'daki tesislerin depo yapılmasından rahatsız olduğu ve inceleme başlattığı iddia edildi.