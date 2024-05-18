Derbi taktikleri

Trendyol Süper Lig'de sezonun en önemli maçı için geri sayım başladı. G.Saray şampiyonluk, F.Bahçe bu şansını son haftaya taşıma planları yaparken yarın RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın teknik direktörü planlarını hazırladı. G.Saray cephesinde Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a özel görevler vermeyi düşünürken orta sahada Kerem Demirbay-Berkan Kutlu arasında tercih yapacak. Savunmada ise 11'de Davinson Sanchez'in 11'de başlaması Abdülkerim'in yedek soyunma ihtimali yüksek.

FENER'DE KRUNİC 11'E DOĞRU

F.Bahçe cephesinde ise İrfan Can'ın sakatlığı sürerken bu futbolcunun yokluğunda Cengiz Ünder kilit adam olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Djiku'yu stopere çekeceği Krunic'e 11'de şans tanıyacağı konuşuluyor. Bir diğer merak edilen konu ise hangi oyuncunun forvette görev alacağı. Dzeko son aylarda üretkenlik açısından düşüş yaşasa da tecrübesi tercih sebebi olabilir. Batshuayi ise son zamanlarda formunu artırarak dikkatleri üzerine çekiyor. G.Saray şampiyonluk için beraberlik de yeteceği için kontrollü bir oyun planı ile başlamayı düşünüyor. F.Bahçe ise tam tersine rakip yarı alanda daha fazla olup G.Saray'ı bu bölgeye hapsetme düşüncesinde.