Formula heyecanı bu kez İtalya’da

FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun yedinci yarışı Emilia- Romagna Grand Prix'si ile sürecek. İtalya'nın Imola kentinde yer alan 4 bin 909 metrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde, 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları bugün TSİ 17.00'de başlayacak. Yarışın startı ise yarın, TSİ 16.00'da verilecek. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4, Ferrari'den Carlos Sainz ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı. Pilotlar sıralamasında Hollandalı Max Verstappen 136 puanla zirvede yer alırken, takımlarda da Red Bull 239 puanla birinci sırada konumlanıyor.