Yıldırım umut verdi

TFF 3. Lig'e düşen Denizlispor'un yeni başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, umut dolu mesajlar verdi. Kulübün 429 milyon liralık borcunu kalem kalem açıklayan başkan Yıldırım, şeffaf yönetim anlayışı ile çalışacakları mesajını da verdi. Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, eski başkanlara da gönderme yaparak "Denizlispor hiç kimsenin ek işi olamaz, olmamalıdır" diye konuştu. Kulübün borcunun büyüklüğünün kendilerini korkutmadığını açıklayan Yıldırım, "İçinden çıkılamayacak bir durum, asla söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"GÜVEN ORTAMI SAĞLANACAK"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Denizlispor'u bir an önce huzura, sonra da başarıya götürecek yol bellidir. Yapacağımız ilk şey güven ortamını sağlamak olacaktır. Denizlispor'u, yine Denizlililerin projeleri ayağa kaldıracaktır. Kamu, belediye,değerli Denizlili iş insanları ve Denizlispor'a gönül vermiş kişilerle uyumlu bir şekilde iş birliği yaparak Denizlispor'u hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi bile olmasın. Kelimelerin tükendiği zamanlarda en iyisi susmaktır, derler. Denizlis- por için de artık kelimeler tükenmiştir. Bundan sonra icraattır"